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Медальные выходные белорусских спортсменов

12.11.2017 14:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Не только теннисистки радуют своими победами белорусских болельщиков на этих выходных.

Медальные выходные белорусских спортсменов
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Финал Кубка Федерации в Минске: второй игровой день (онлайн)

На чемпионате мира в Болгарии Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров вместе с своим партнером Олегом Рябцевым завоевали золотые медали в синхронных прыжках. В этой же дисциплине наши девушки Татьяна Петреня и Мария Махаринская стали третьими. А в командных соревнованиях батутистки Беларуси заняли второе место. Сегодня у наших спортсменов есть все шансы побороться за медали в индивидуальных прыжках.

На чемпионате мира по самбо в Сочи две золотые медали завоевали Татьяна Мацко, выступающая в весовой категории до 64 кг, и Светлана Тимошенко в весе до 80 кг. Всего у нашей команды на сегодняшний день уже 8 медалей среди которых по два серебра и бронза у мужчин и женщин. В Воскресенье, 12 ноября, будут разыграны еще 9 комплектов наград.

А накануне, в пятницу наш Евгений Цуркин занял второе место на этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине.

 
Теги: Минск
 
 
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Финал Кубка Федерации по теннису проходит сегодня в Минске. Пока счет в матче 1:1, и у белорусских спортсменок есть все шансы впервые завоевать почетный трофей.

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