БАТЭ заинтересован в трансфере Нойока

Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ.

Как сообщает «Динамомания», сейчас клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста.

Напомним, что Нойок выступает за минское «Динамо» с марта 2016 года. В этом сезоне он провел за команду 26 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь .