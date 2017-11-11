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БАТЭ заинтересован в трансфере Нойока

12.11.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ. 

Как сообщает «Динамомания», сейчас клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста. 

Напомним, что Нойок выступает за минское «Динамо» с марта 2016 года. В этом сезоне он провел за команду 26 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

 

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ.

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