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БАТЭ заинтересован в трансфере Нойока
12.11.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ.
Как сообщает «Динамомания», сейчас клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста.
Напомним, что Нойок выступает за минское «Динамо» с марта 2016 года. В этом сезоне он провел за команду 26 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
Подробная статистика выступлений игрока доступна
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ.
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