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Соболенко проиграла Вандевеге в финале Кубка Федерации в Минске
12.11.2017 15:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила американке Коко Вандевеге в финальном матче Кубка Федерации, сообщает в воскресенье корреспондент Sputnik.
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Второй игровой день финала Кубка Федерации между сборными Республики Беларуси и США на "Чижовка-Арене" открывал поединок Арины Соболенко и Коко Вандевеге.
Встреча завершилась победой американской теннисистки со счетом 7:6, 6:1. Соперницы провели на корте около двух часов.
Таким образом, счет в финале стал 2:1 в пользу американских теннисисток.
В воскресенье состоятся еще два матча. Сразу после поединка Соболенко – Вандевеге начнется встреча Александры Саснович и Слоан Стивенс. Затем на корт выйдут Лидия Морозова / Вера Лапко и Элисон Риске / Шелби Роджерс.
Напомним, накануне состоялись две одиночные игры: Саснович уступила Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс.
Беларусь впервые в истории выступает в финале Кубка Федерации, а США уже 17 раз становились победителями турнира.
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Ранее белоруске удалось обыграть американскую спортсменку Слоан Стивенс и сравнять итоговой счет первого дня финала.
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