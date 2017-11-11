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Белоруска Татьяна Пучек награждена премией Кубка Федерации
12.11.2017 15:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Во второй решающий день Кубка Федерации известная белорусская теннисистка и тренер Татьяна Пучек была удостоена премии Кубка Федерации от Международного теннисного зала славы и Международной федерации тенниса.
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Диплом о награждении Татьяне перед началом матчей вручили президент ITF Дэвид Хаггерти и лауреат ITHF австралийский теннисист Марк Вудфорд.
Татьяна Пучек с 1997 по 2011 год провела 45 матчей Кубка Федерации, в которых 28 выиграла в парном составе и девять – в одиночном. Вместе с Викторией Азаренко Татьяна Пучек выступала в парном разряде Олимпиады в Пекине. Была капитаном белорусской женской команды в матчах Кубка Федерации, при ее руководстве команда выиграла подавляющее большинство матчей и пробилась в Мировую группу Кубка.
В воскресенье состоятся две одиночные и одна парная встречи. На корт "Чижовка-Арены" выйдут Арина Соболенко и Коко Вандевеге, затем Александра Саснович и Слоан Стивенс. Также пройдет парный поединок Вера Лапко / Лидия Морозова и Элисон Риске / Шелби Роджерс.
Беларусь впервые принимает участие в финале престижного турнира. В свою очередь сборная США уже 17 раз побеждала в Кубке.
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Белорусская теннисистка удостоена премии Кубка Федерации от Международного теннисного зала славы (ITHF) и Международной федерации тенниса (ITF).
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