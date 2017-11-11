Белоруска Татьяна Пучек награждена премией Кубка Федерации

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Во второй решающий день Кубка Федерации известная белорусская теннисистка и тренер Татьяна Пучек была удостоена премии Кубка Федерации от Международного теннисного зала славы и Международной федерации тенниса.

Диплом о награждении Татьяне перед началом матчей вручили президент ITF Дэвид Хаггерти и лауреат ITHF австралийский теннисист Марк Вудфорд.

Татьяна Пучек с 1997 по 2011 год провела 45 матчей Кубка Федерации, в которых 28 выиграла в парном составе и девять – в одиночном. Вместе с Викторией Азаренко Татьяна Пучек выступала в парном разряде Олимпиады в Пекине. Была капитаном белорусской женской команды в матчах Кубка Федерации, при ее руководстве команда выиграла подавляющее большинство матчей и пробилась в Мировую группу Кубка.

Финал Кубка Федерации проходит в эти выходные в белорусской столице. За главный трофей сражаются сборные Беларусь и США. Первый игровой день завершился с равным счетом 1:1. Сначала белоруска Александра Саснович потерпела поражение от американки Коко Вандевеге. Затем Арина Соболенко обыграла Слоан Стивенс и сравняла итоговый счет дня.

В воскресенье состоятся две одиночные и одна парная встречи. На корт "Чижовка-Арены" выйдут Арина Соболенко и Коко Вандевеге, затем Александра Саснович и Слоан Стивенс. Также пройдет парный поединок Вера Лапко / Лидия Морозова и Элисон Риске / Шелби Роджерс.

Беларусь впервые принимает участие в финале престижного турнира. В свою очередь сборная США уже 17 раз побеждала в Кубке.

Подробнее о том, как проходит решающий игровой день финала Кубка Федерации, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь>>