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«Барселона» хочет в январе купить Коутиньо, а летом – Гризманна
12.11.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главными трансферными целями «Барселоны» являются полузащитник
Президент каталонцев Жозеп Бартомеу планирует подписать 25-летнего бразильца в январе, а 26-летнего француза – летом 2018 года.
Коутиньо хочет играть в «Барселоне», и уже сообщал об этом руководству «Ливерпуля», однако
Что касается Гризманна, то его отступные, которые по окончании сезона снизятся до 100 миллионов евро, не станут проблемой для «Барселоны» даже в случае покупки Коутиньо.
На лидера сборной Франции, скорее всего, также будут претендовать
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Главными трансферными целями «Барселоны» являются полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
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