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«Барселона» хочет в январе купить Коутиньо, а летом – Гризманна

12.11.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главными трансферными целями «Барселоны» являются полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Президент каталонцев Жозеп Бартомеу планирует подписать 25-летнего бразильца в январе, а 26-летнего француза – летом 2018 года.

Коутиньо хочет играть в «Барселоне», и уже сообщал об этом руководству «Ливерпуля», однако «ПСЖ» не оставляет попыток приобрести футболиста.

Что касается Гризманна, то его отступные, которые по окончании сезона снизятся до 100 миллионов евро, не станут проблемой для «Барселоны» даже в случае покупки Коутиньо.

На лидера сборной Франции, скорее всего, также будут претендовать «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». В Барселоне высоко оценивают свои шансы, учитывая фактор Лионеля Месси и группу французов в команде.

 
 
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Главными трансферными целями «Барселоны» являются полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

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