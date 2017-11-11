ФОТОФАКТ: Азаренко в поддержку белорусок в финале Кубка Федерации выложила фото с сыном

Виктория Азаренко. Фото из архива

Виктория Азаренко выложила фото в своем аккаунте в Твиттере.

#fedcupfinal pic.twitter.com/pisCKk3srF

Бывшая первая ракетка планеты не смогла приехать в Минск на финальный матч Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США из-за судебного процесса по поводу опеки над сыном. Ранее в обращении к своим болельщикам в соцсетях она отметила, что тем не менее ее сердце всегда вместе с командой и страной.

Виктория Азаренко, как сообщалось, в 2018 году рассчитывает вернуться на корт с новыми силами и порадовать болельщиков, которые постоянно поддерживают ее в нелегкие времена. "Я вернусь гораздо сильнее и лучше, чем когда-либо!" - обещала теннисистка.

Финальный матч Кубка Федерации Беларусь - США проходит 11-12 ноября на корте минской "Чижовка-Арены". Судьба главного трофея будет решена сегодня.