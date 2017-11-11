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ФОТОФАКТ: Азаренко в поддержку белорусок в финале Кубка Федерации выложила фото с сыном
12.11.2017 15:45 — Новости Спорта | БелТА
Виктория Азаренко. Фото из архива
Виктория Азаренко выложила фото в своем аккаунте в Твиттере.
Бывшая первая ракетка планеты не смогла приехать в Минск на финальный матч Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США из-за судебного процесса по поводу опеки над сыном. Ранее в обращении к своим болельщикам в соцсетях она отметила, что тем не менее ее сердце всегда вместе с командой и страной.
Виктория Азаренко, как сообщалось, в 2018 году рассчитывает вернуться на корт с новыми силами и порадовать болельщиков, которые постоянно поддерживают ее в нелегкие времена. "Я вернусь гораздо сильнее и лучше, чем когда-либо!" - обещала теннисистка.
Финальный матч Кубка Федерации Беларусь - США проходит 11-12 ноября на корте минской "Чижовка-Арены". Судьба главного трофея будет решена сегодня.
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Виктория Азаренко выложила фото в своем аккаунте в Твиттере. #fedcupfinal pic.twitter.com/pisCKk3srF Читать далее на сайте БелТА
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