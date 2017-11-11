Рекорд посещаемости и ремонт: полиция объяснила логистику в Лужниках

Жалобы болельщиков в социальных сетях на организацию выхода со стадиона и прохода до метро, стали самой обсуждаемой околофутбольной темой 12 ноября.

На трибунах присутствовали 78 750 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей сборной России по данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). После игры многие болельщики в социальных сетях написали о том, что на выход со стадиона им понадобилось большое количество времени.

Болельщики со стажем напомнили более молодым зрителям, что и до реконструкции стадиона в Лужниках всегда была такая схема выхода.

"Сегодня на сборную приходит публика далекая от футбола: много коллективных заявок-предприятия, общественные объединения, едут и идут семьями, с детьми. Поэтому для них выпуск "на свободу" по секторам — дикость. К чему клубные, настоящие, болельщики давно привыкли и принимают это как часть похода на Большой Футбол в Москве", — прокомментировал жалобу Губерниева один из опытных футбольных фанатов.

Полиция объяснила сложности с выходом болельщиков из "Лужников" ремонтом станции метро.

"На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная" и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро "Воробьевы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители просят болельщиков не забывать, что соображения безопасности важнее потерянного времени. Важно помнить, что освобождать трибуны зрители должны поэтапно и организованно проходить к остановкам общественного транспорта.

В полиции добавили, что "указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка".

Почти 4 тысячи болельщиков перевезли бесплатные автобусы, выделенные ГУП "Мосгортранс". Бесплатные автобусы маршрута М1 обеспечивали транспортную доступность стадиона "Лужники" во время проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины 11 ноября. Автобусы совершили 120 рейсов.

Проверка матчем

Московский стадион "Лужники" лучше прошел проверку матчем высокого уровня, чем сборная России по футболу, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. И все- таки он был вынужден извиниться перед болельщиками за неудобства, которые возникли уже после окончания встречи.

По его словам, оргкомитет "Россия-2018" внимательно изучит отзывы болельщиков о неудачной организации логистики после окончания товарищеского футбольного матча между сборными России и Аргентины.

Следующий матч в "Лужниках" пройдет 23 марта.

Оценка Месси и Газзаева

Стадион "Лужники" очень изменился после реконструкции, это современная и красивая арена, заявил капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси.



"Да, я уже играл в "Лужниках" за "Барселону" против "Спартака". Это уже другой стадион, по-настоящему современный, большой, красивый и удобный для игры", — заявил Месси журналистам.

Бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев убежден, что футбольный матч между сборными России и Аргентины получился настоящим праздником благодаря фантастической ауре московских "Лужников".

"Великолепный сегодня был праздник! Мы увидели, в каком состоянии находится наш самый центральный стадион "Лужники". Фантастическая аура была: 80 тысяч зрителей, великолепный стадион, отличный газон. Очень хороший спарринг-партнер — один из претендентов на победу в чемпионате мира. Мы получили колоссальное удовольствие от сегодняшнего праздника", — сказал Газзаев.