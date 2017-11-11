«Прессбол»: «БАТЭ не ведет переговоры с минским «Динамо» о переходе Нойока»

По информации «Прессбола», данные о том, что ведет переговоры с минским «Динамо» о трансфере полузащитника , не соответствуют действительности.

Нойок выступает за минское с марта 2016 года. В этом сезоне украинец провел за команду 26 матчей в чемпионате страны, в которых забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь .

Ранее «Динамомания» сообщала , что клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста.