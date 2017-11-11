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«Прессбол»: «БАТЭ не ведет переговоры с минским «Динамо» о переходе Нойока»
12.11.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Прессбола», данные о том, что
Нойок выступает за минское
Подробная статистика выступлений игрока доступна
Ранее «Динамомания»
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По информации «Прессбола», данные о том, что БАТЭ ведет переговоры с минским «Динамо» о трансфере полузащитника Александра Нойока, не соответствуют...
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