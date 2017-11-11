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«Прессбол»: «БАТЭ не ведет переговоры с минским «Динамо» о переходе Нойока»

12.11.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Прессбола», данные о том, что БАТЭ ведет переговоры с минским «Динамо» о трансфере полузащитника Александра Нойока, не соответствуют действительности.

Нойок выступает за минское «Динамо» с марта 2016 года. В этом сезоне украинец провел за команду 26 матчей в чемпионате страны, в которых забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

Ранее «Динамомания» сообщала, что клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста. 

 
 
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По информации «Прессбола», данные о том, что БАТЭ ведет переговоры с минским «Динамо» о трансфере полузащитника Александра Нойока, не соответствуют...

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