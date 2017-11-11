Арина Соболенко: «После матча Шакутин сказал: «Вандевей молодец, обыграла маленькую девочку»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой сегодняшний проигрыш в матче Кубка Федерации.

- Неудачный второй сет после очень хорошего первого. Усталость после тяжелого матча со Стивенс или психология?

– Нет, я не устала после вчерашнего матча. Это было накануне. На игру с Вандевей я вышла готовой к бою. Но, к сожалению, второй сет у меня не сложился. Вандевей отыграла его лучше, чем первый. Я не была расстроена после первой партии. Естественно, минимально это чувство присутствует, но оно мне не помешало выйти и бороться. Так что не знаю, почему так произошло. Либо она развалила мой теннис, либо же я перестала действовать так агресивно как в первом сете. Это вопрос, на который мне еще предстоит дать ответ.

- То есть эмоциональной ямы после первого сета не было?

– Точно нет, я вышла на вторую партию и была готова бороться. Мне уже было все равно, каким был предыдущий сет. Просто был теннис высокого уровня, как минимум от нее. Был ли он таким от меня, не знаю. Но я старалась показать свою лучшую игру. Она выиграла второй сет, поздравляю.

- Такие матчи помогают в развитии карьеры?

– Безусловно. После них, во-первых, начинаешь становиться опытнее. Во-вторых, понимаешь, что происходит на топовом уровне и начинаешь чувствовать себя по-другому. Первый сет показал, что я могу играть против таких соперников и побеждать их. Но немного еще нужно поработать над собой и позврослеть, чтобы грамотнее играть.

- Что после матча сказали капитан и экс-председатель федерации Шакутин?

– Капитан сказал: «Нормально, прорвемся!» Александр Васильевич поддерживал, был огорчен провальным вторым сетом. Он поинтересовался, все ли у меня в порядке. Я ответила: «Нет, у меня не все в порядке. Я проиграла матч!» Он подбодрил: «Между вами шесть лет разницы, посмотрим, что ты в ее возрасте покажешь. А так она молодец, обыграла маленькую девочку», – сказала Соболенко.