Нойок об интересе БАТЭ: «Данная информация абсолютно не соответствует действительности»

Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал слухи об интересе со стороны .

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. С подобным предложением ни ко мне, ни к моим представителям никто не обращался. Откуда эта информация вышла в прессу я не знаю, но она – беспочвенна. А раз так, то и дальнейшие комментарии неуместны», – заявил Нойок.

Напомним, Нойок выступает за минское с марта 2016 года. В этом сезоне украинец провел за команду 26 матчей в чемпионате страны, в которых забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь .

Ранее «Динамомания» сообщала , что клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста.