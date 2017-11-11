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Нойок об интересе БАТЭ: «Данная информация абсолютно не соответствует действительности»

12.11.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал слухи об интересе со стороны БАТЭ.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. С подобным предложением ни ко мне, ни к моим представителям никто не обращался. Откуда эта информация вышла в прессу я не знаю, но она – беспочвенна. А раз так, то и дальнейшие комментарии неуместны», – заявил Нойок.

Напомним, Нойок выступает за минское «Динамо» с марта 2016 года. В этом сезоне украинец провел за команду 26 матчей в чемпионате страны, в которых забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

Ранее «Динамомания» сообщала, что клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста. 

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок прокомментировал слухи об интересе со стороны БАТЭ.

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