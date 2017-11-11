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Сучков и Горбачев переведены в дубль «Нафтана»

12.11.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Михаил Горбачев и полузащитник Алексей Сучков были переведены в дубль «Нафтана».

Сообщается, что такое решение принял главный тренер команды Олег Сидоренков.

На счету 36-летнего Сучкова 1 гол и 1 ассист в 25 матчах чемпионата Беларуси, 34-летний Горбачев появлялся на поле в 17 матчах высшей лиги и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику футболистов смотрите здесь.

Напомним, «Нафтан» проведет следующий сезон в первой лиге.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Михаил Горбачев и полузащитник Алексей Сучков были переведены в дубль «Нафтана».

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