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Сучков и Горбачев переведены в дубль «Нафтана»
12.11.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, защитник Михаил Горбачев и полузащитник Алексей Сучков были переведены в дубль
Сообщается, что такое решение принял главный тренер команды Олег Сидоренков.
На счету 36-летнего Сучкова 1 гол и 1 ассист в 25 матчах чемпионата Беларуси, 34-летний Горбачев появлялся на поле в 17 матчах высшей лиги и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику футболистов смотрите
Напомним, «Нафтан» проведет следующий сезон в первой лиге.
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Михаил Горбачев и полузащитник Алексей Сучков были переведены в дубль «Нафтана».
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