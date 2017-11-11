ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Детройт» сыграет с «Майами» и другие матчи

12.11.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Одержавший 11 побед подряд «Бостон» встретится на своей площадке с «Торонто». «Детройт» сыграет с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Торонто
Дата проведения
12 ноября, 23.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Детройт – Майами
Дата проведения
13 ноября, 00.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Индиана – Хьюстон
Дата проведения
13 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нойок об интересе БАТЭ: «Данная информация абсолютно не соответствует действительности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика