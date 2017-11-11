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НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Детройт» сыграет с «Майами» и другие матчи
12.11.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Одержавший 11 побед подряд «Бостон» встретится на своей площадке с «Торонто». «Детройт» сыграет с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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