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Вернула надежду: Саснович победила Стивенс в финале Кубка Федерации
12.11.2017 18:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом финальном матче Кубка Федерации, сообщает в воскресенье корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Ирина Петрович
Финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США проходит в эти дни в спорткомплексе "Чижовка-Арена". Встреча Саснович и Стивенс завершилась со счетом 4:6, 6:1, 8:6 в пользу белоруски. Теннисистки провели на корте около двух напряженных часов.
Таким образом, счет в финале Кубка Федерации после победы белоруски стал 2:2.
Напомним, ранее в этот же день Соболенко
Парный матч, который состоится позже, определит победителя престижного турнира.
Как стало известно корреспонденту Sputnik, в решающем матче сыграют белоруски Александра Саснович и Арина Соболенко. Сборную США представят Коко Вандевеге и Шелби Роджерс.
Для сборной Беларуси нынешний финал стал первым в истории, а вот команда США уже 17 раз становилась победителем Кубка Федерации.
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Сборная Беларуси сравняла счет в финале Кубка Федерации, победитель турнира определится в поединке дуэтов национальных команд.
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