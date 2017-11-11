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Вернула надежду: Саснович победила Стивенс в финале Кубка Федерации

12.11.2017 18:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом финальном матче Кубка Федерации, сообщает в воскресенье корреспондент Sputnik.

Вернула надежду: Саснович победила Стивенс в финале Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Соболенко проиграла Вандевеге в финале Кубка Федерации в Минске

Финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США проходит в эти дни в спорткомплексе "Чижовка-Арена". Встреча Саснович и Стивенс завершилась со счетом 4:6, 6:1, 8:6 в пользу белоруски. Теннисистки провели на корте около двух напряженных часов.

Таким образом, счет в финале Кубка Федерации после победы белоруски стал 2:2.

Напомним, ранее в этот же день Соболенко уступила Вандевеге. Субботние матчи завершились следующим образом: Саснович не смогла одолеть Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс.

Парный матч, который состоится позже, определит победителя престижного турнира.

Как стало известно корреспонденту Sputnik, в решающем матче сыграют белоруски Александра Саснович и Арина Соболенко. Сборную США представят Коко Вандевеге и Шелби Роджерс.

Для сборной Беларуси нынешний финал стал первым в истории, а вот команда США уже 17 раз становилась победителем Кубка Федерации.

Подробнее о том, как проходит второй игровой день Кубка Федерации в Минске, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь>>

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси сравняла счет в финале Кубка Федерации, победитель турнира определится в поединке дуэтов национальных команд.

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