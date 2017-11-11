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Александра Саснович: «Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась»

12.11.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.

– Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась. Села, успокоилась. Решали не думать о счете, а продолжать играть. Невероятный теннис получился.

Первый сет немножко не сложился. Не шел прием. Второй сет уверенно отыграла. А в третьем уже бог тенниса все решил.

Поддержка трибун? Да, конечно. Они очень помогали. Иногда так громко кричали, что уши закладывало, – сказала Саснович в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.

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