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Александра Саснович: «Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась»
12.11.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.
– Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась. Села, успокоилась. Решали не думать о счете, а продолжать играть. Невероятный теннис получился.
Первый сет немножко не сложился. Не шел прием. Второй сет уверенно отыграла. А в третьем уже бог тенниса все решил.
Поддержка трибун? Да, конечно. Они очень помогали. Иногда так громко кричали, что уши закладывало, – сказала Саснович в эфире
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.
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