Игорь Криушенко: «На игру с грузинами в заявке только один нападающий»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, на кого рассчитывает в товарищеском матче против грузин.

– не принимал участия в тренировке. Что с ним и насколько сейчас оптимален состав сборной?

– Состав изначально был неоптимальный, сейчас потеряли еще и Антона из-за микротравмы. Поэтому на игру с грузинами в заявке только один нападающий. Будем надеяться, что и он один окажется в поле воином.

– Можете раскрыть, кто завтра выйдет в «старте»?

– Выйдут Риос и Стасевич, которые не принимали участия в первой игре из-за загруженности в клубе. Разумеется, будет Лаптев. Учитывая небольшой выбор среди опорных полузащитников, скорее всего, здесь все останется без изменений. Да и вообще центр без изменений — с Карницким в оттяжке. Ковалев также выйдет с первых минут.

– Оба вратаря — новички в сборной. Кто начнет?

– Игнатович. Он постарше, у него больше игроцкого опыта, – сказал Криушенко.