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Игорь Криушенко: «На игру с грузинами в заявке только один нападающий»
12.11.2017 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, на кого рассчитывает в товарищеском матче против грузин.
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– Состав изначально был неоптимальный, сейчас потеряли еще и Антона из-за микротравмы. Поэтому на игру с грузинами в заявке только один нападающий. Будем надеяться, что и он один окажется в поле воином.
– Можете раскрыть, кто завтра выйдет в «старте»?
– Выйдут Риос и Стасевич, которые не принимали участия в первой игре из-за загруженности в клубе. Разумеется, будет Лаптев. Учитывая небольшой выбор среди опорных полузащитников, скорее всего, здесь все останется без изменений. Да и вообще центр без изменений — с Карницким в оттяжке. Ковалев также выйдет с первых минут.
– Оба вратаря — новички в сборной. Кто начнет?
– Игнатович. Он постарше, у него больше игроцкого опыта, – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, на кого рассчитывает в товарищеском матче против грузин.
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