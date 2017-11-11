ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов. Квалификация. Третий раунд. Ответный матч. Солигорский «Шахтер» в гостях у «Перуджи»

12.11.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Мужчины

Ответный матч

Перуджа Италия – Шахтер Беларусь – 0:0 (0:0, 1-я партия)

Первый матч – 3:1.

Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Мужчины Ответный матч Перуджа Италия – Шахтер Беларусь – 0:0 (0:0, 1-я партия) Первый матч – 3:1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александра Саснович: «Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика