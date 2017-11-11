|
Лига чемпионов. Квалификация. Третий раунд. Ответный матч. Солигорский «Шахтер» в гостях у «Перуджи»
12.11.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Мужчины
Ответный матч
Перуджа Италия – Шахтер Беларусь – 0:0 (0:0, 1-я партия)
Первый матч – 3:1.
Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лига чемпионов. Квалификация. Третий раунд. Ответный матч. Солигорский «Шахтер» в гостях у «Перуджи»
Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Мужчины Ответный матч Перуджа Италия – Шахтер Беларусь – 0:0 (0:0, 1-я партия) Первый матч – 3:1.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии