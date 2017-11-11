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Олег Кубарев: «Почему не было Клопоцкого? Свадьба»

12.11.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал результат матча с БАТЭ (1:2).

– Кубок необходимо было отделить от игр чемпионата. Нам нужна была победа и мы были к ней близки. К сожалению, в голове порядка не хватило. Наверное, еще не хватило мастерства.

Могли забить второй гол и снять все вопросы. Могли счет удержать, но на 90-й минуте случилась потеря мяча на ровном месте. Последовала подача – забивается гол.

Когда у БАТЭ на усиление игры вышли свежие игроки, сразу почувствовалась разница в классе. Потому что у нас просто некому было выйти, чтобы усилить игру. У нас не было ни опорников, ни фланговых игроков по разным причинам. Чувствовалось, что если мы победу упустим в основное время, то дальше выиграть – это что-то из области фантастики. Так оно и вышло.

– Два игрока уехали в сборные – Павловец и Оганесян. Если они были бы, выпустили бы их в стартовом составе?

– В прошлом мачте они играли. Выпустил бы, не выпустил – какая разница? Это игроки основного состава. У нас был недостаток при выборе состава на игру. Потому что Алексиевич – это не фланговый игрок. Говорить то, что выпустил бы, не выпустил, неправильно. Потому что это будет звучать как поддержка какого-то игрока и в ущерб тем, кто выходил на поле. Павловец и Оганесян – игроки основного состава и без них у нас кадровый дефицит.

– Если бы представили, что дополнительное время будет, заменили бы Скавыша?

– Не заменил бы.

– Почему Зубович покинул поле?

– Он получил удар в область сердца и почувствовал, что голова начала кружиться. Ему нужна была медицинская помощь.

– Почему не было Клопоцкого?

– Свадьба! – сказал Кубарев.

– Это высшая лига чемпионата Беларуси (добавил Александр Ермакович – прим.)

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал результат матча с БАТЭ (1:2).

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