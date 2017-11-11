Криушенко о матче с Грузией: «Трагедии из отрицательного результата, если он случится, никто делать не собирается»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, на что настраивает подопечных накануне товарищеского матча против грузин.

– Насколько довольны подготовкой к матчу в Кутаиси?

– Погода для работы была хорошая, желание ребят видно. Так что вполне доволен. Разобрали все ошибки, которые допустили в матче с Арменией. Посмотрим, насколько нам это удалось.

– Говорят, что в товарищеских матчах результатом можно жертвовать. Согласны?

– Согласен, но всегда хочется побеждать. Даже в товарищеских матчах, даже при большой ротации состава. Что касается игры в Ереване, при счете 0:0 мы имели три хороших, почти стопроцентных момента. Забей первыми — все могло бы развернуться в обратную сторону. В Кутаиси жертвовать результатом никто не будет. Но и трагедии из отрицательного результата, если он случится, никто делать не собирается.

– Проигрыш армянам создает давление перед матчем с грузинами: главная задача — победа? Или продолжите экспериментировать без оглядки на результат?

– Выходя на поле, всегда надо стремиться к положительному результату. В жертву результат приносить нельзя. Нужно играть, стараться и добиваться.

– А будет ли что-то принесено в жертву результату?

– Против грузин мы выставим более оптимальный состав, – сказал Криушенко.

Напомним, матч Грузия – Беларусь состоится 13 ноября и начнется в 17.00 по белорусскому времени.