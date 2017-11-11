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Александр Ермакович: «Возвращение трех очков? Рад, что спортивный принцип восторжествовал»

12.11.2017 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил игру команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (2:1).

– Получилась настоящая кубковая игра. Немного позволило «Торпедо» нам создать в атаке. Вспоминаются стандарты: был у Милуновича момент. Была вязкая борьба на каждом участке поля. К сожалению, пропустили, вынуждены были раскрываться, бросили в атаку все, что есть. Рисковали, оголяли тылы, появилось много пространства.

Соглашусь, что нас простили при счет 1:0, когда были хорошие подходы у соперника. К счастью, отличилось не «Торпедо», а – мы. Пошли ва-банк и Коля Сигневич забил гол.

Во втором тайме силы покидали как одну, так и другую команду. Соглашусь, что наши свежие игроки умело воспользовались пространством и усталостью соперника. Всех с поклонников БАТЭ – с волевой победой.

– Вдохновило ли команду на этот матч и на концовку сезона решение о возвращении 3 очков?

– Конечно же, я и команда полностью удовлетворены этим решением. Таблица наконец-то приняла окончательный вид. Больше двух месяцев длилась история «вернут или не вернут». Теперь есть интрига и есть два тура. Все зависит не только от нас, но и от соперника. Я думаю, что для всех концовка будет очень интересной. Я больше рад, что спортивный принцип восторжествовал, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил игру команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (2:1).

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