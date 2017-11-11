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ЧМ-2017 в прыжках на батуте. Петреня завоевала золото, Гончаров – шестой

12.11.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЧМ-2017 в прыжках на батуте

София, Болгария

Женщины

1. Татьяна Петреня (Беларусь) – 56,075

2. Айано Киши (Япония) – 55,740

3. Софии Мето (Канада) – 55,490

Мужчины

1. Гао Лей (Китай) – 62,280

6. Владислав Гончаров (Беларусь) – 54,075

7. Олег Рябцев (Беларусь) – 37,970

Всего на счету сборной Беларуси 4 награды. Серебряную медаль завоевала женская сборная Беларуси в командных состязаниях. В синхронных прыжках Гончаров и Рябцев заняли первое место, дуэт Махаринская и Петреня стал третьим.

 
 
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ЧМ-2017 в прыжках на батуте София, Болгария Женщины 1.

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