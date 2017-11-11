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Гран-при Бразилии. Феттель выиграл гонку, Боттас – второй, Райкконен – третий
12.11.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при Бразилии
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос
11 ноября 2017 года
Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 71 круг
2. Валттери Боттас («Мерседес») +2,762
3. Кими Райкконен («Феррари») +4,600
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,468
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +32,940
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +48,691
7. Фелипе Масса («Уильямс») +68,882
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +69,363
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +69,500
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
11. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
12. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
14. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сходы
Брендон Хартли («Торо Россо»)
Эстебан Окон («Форс-Индия»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
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Гран-при БразилииАвтодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос11 ноября 2017 года Гонка 1.
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