Александр Лукашенко: «Мы скоро, в крайнем случае, в женском теннисе, о себе громко заявим»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации тенниса (ITF) Дэвидом Хаггерти, а также руководителями ряда национальных теннисных федераций оценил уровень развития этого вида спорта в стране.

«Твердо вам обещаю как руководителям международного тенниса, европейского, российского, огромным любителям тенниса, что мы скоро, в крайнем случае, в женском теннисе, о себе громко заявим. Надеюсь, еще и Азаренко свое слово скажет.

По случаю сегодняшнего матча хочу сказать, что уже хорошо, что лучшие теннисистки Соединенных Штатов Америки сегодня гостят в Беларуси. Я своим девчонкам накануне так и сказал, что они сделали огромный шаг вперед и впервые в истории Беларуси то, что не мог никто никогда до них сделать: привезли сюда лучших теннисистов с самой теннисной страны.

Да и наша команда еще совсем молодая, неопытная, поэтому это тоже опыт», – сказал Лукашенко.