Эдуард Дубров: «Почему поставил Соболенко и Саснович на парный поединок? Каждая из них уже играла с Вандевей»

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров дал оценку противостоянию с командой США (2:3) в домашнем финале Кубка федерации.

«Я доволен результатом: для нашей команды это очень большой опыт. Команда у нас молодая, не получилось с первой попытки… Но счет 3:2 — достойный результат для финала. Все у нас впереди, все уроки, что прошли, пойдут на пользу.

Нет слов… Всеми доволен, наша команда — наша спортивная семья.

Почему решил поставить Соболенко и Саснович на парный поединок? Каждая из этих девушек уже играла с Вандевей, знала, как принимать ее подачу, некоторые тонкости противодействия американке. Лапко и Морозова лишь наблюдали со стороны. Во втором сете счет был 5:2, возникали моменты, но это теннис, чуть-чуть не повезло. 95 стран участвует в этом Кубке. Мы вторые, есть стимул стать первыми.

Уже в феврале здесь же, на «Чижовке» играем с Германией. Состав, думаю, не изменится, может , добавится Вика Азаренко, — сказал Дубров в эфире «Беларусь 5».