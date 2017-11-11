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Швейцария вышла на ЧМ-2018
12.11.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Швейцарии в ответном стыковом матче квалификации
Таким образом, команда под руководством Владимира Петковича отобралась на ЧМ-2018.
Отметим, что швейцарцы сыграют на ЧМ в 11-й раз.
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Сборная Швейцарии в ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0, первый матч – 1:0).
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