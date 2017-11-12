Кубок Федерации. Сборная Беларуси проиграла впервые за десять матчей

Сегодня в финале Кубка Федерации сборная Беларуси уступила США (2:3).

Отметим, что до этой игры белорусская команда одержала 9 побед подряд. Последнее поражение случилось в 2014 году в плей-офф первой группы евро-африканской зоны. Тогда викторию праздновала Голландия.

Таким образом, сегодняшний проигрыш для подопечных Эдуарда Дуброва – первый за 3 года.