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Кубок Федерации. Сборная Беларуси проиграла впервые за десять матчей
12.11.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в финале Кубка Федерации сборная Беларуси уступила США (2:3).
Отметим, что до этой игры белорусская команда одержала 9 побед подряд. Последнее поражение случилось в 2014 году в плей-офф первой группы евро-африканской зоны. Тогда викторию праздновала Голландия.
Таким образом, сегодняшний проигрыш для подопечных Эдуарда Дуброва – первый за 3 года.
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Сегодня в финале Кубка Федерации сборная Беларуси уступила США (2:3).
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