ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эдуард Дубров: «Вселили в болельщиков уверенность, что дальше у нас должно быть исключительно золото»

12.11.2017 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров подвел итог выступлению команды в финале Кубка Федерации.

- Команда Беларуси впервые оказалась в финале Кубка Федерации. Ваши ощущения от прошедшего мероприятия.

– Конечно, могу. Очень рад выступлению команды. Спасибо девчонкам, которые играли все эти годы, и добились такого большого результата. За это время мы стали как одна семья. Большое спасибо спаринг-партнерам, докторам, массажистам, которые помогали нам на всех матчах.

Думаю, что у нас хорошее будущее, потому что от матчу к матчу мы играли с более сильными соперниками. И в финале мы сыграли достойно. Первый матч мы проиграли американкам 0:5, а 2:3 – уже хорошие для нас цифры. Думаю, все болельщики, которые пришли на финал, увидели достойную игру. Мы не разочаровали их, а наоборот, вселили уверенность, что дальше у нас должно быть исключительно золото.

- Вспомните ваши мысли в феврале перед четвертьфиналом. Какую задачу не сезон ставили тогда?

– Вы такой вопрос задаете… Девочки, какие у нас задачи? (Арина Соболенко и Александра Саснович синхронно ответили «Победить» – прим. Tribuna.com). По-другому на такой вопрос ответить тяжело. Мы не хотим выигрывать, что ли? Мы всегда играли, чтобы победить и занять первое место. У нас команда бойцов, которая сражается с любым соперником.

Матчи против США это показали. Саша Саснович, уступая 2:5, вытянула матч. Пара во втором сете вела 5:2 – все могло сложиться по-другому, мы могли бы находиться на месте сборной США. У нас одно желание и стремление – обкатываться дальше и набираться опыта. Если девчонки умеют так играть против игроков из топ-10 и топ-20, то они там сами могут быть. Желаю им удачи и стремления стать лучше и умнее. А то, что они красивые, а красота победит мир, итак видно.

- Сложно было выбрать игроков на пару?

– Та пара, которая была изначально заявлена, только наблюдала за игрой. Этого было недостаточно. Вера и Лида не вкусили накал матча. Нужно чувствовать силу удара и подачи этих игроков, видеть, как они передвигаются по корту и так далее. Мы пробовали все варианты пар. Я мог любую поставить. Но так как Саснович и Соболенко обе играли с Вандевей, я остановился на этой паре. Чуть-чуть не получилось, но это не значит, что у нас нет достойных теннисисток, которые могут играть пару, – сказал Дубров.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров подвел итог выступлению команды в финале Кубка Федерации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александра Саснович: «Теннисный бог сказал, что мы еще молоды и пусть девушки постарше забирают титул»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика