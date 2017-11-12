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Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации

12.11.2017 21:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович уступили американкам в парном матче финала Кубка Федерации, сообщает корреспондент Sputnik.

Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Коко Вандевеге и Шелби Роджерс радуются победе после напряженного матча

В воскресенье, 12 ноября, на "Чижовка-Арене" состоялся пятый матч финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Белорусский дуэт Соболенко/Саснович уступил американскому тандему Вандевеге/Роджерс. Со счетом 6:3, 7:6 победили теннисистки из США.

Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Сборная США в 18-й раз победила в Кубке Федерации

Таким образом, сборная США в 18-й раз выиграла Кубок Федерации. В свою очередь команда Беларуси впервые в истории выступала в финале престижного турнира.

Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Теннисистки общаются после завершения парного матча

После решающего парного матча Кубка Федерации состоялась церемония награждения. В честь победительниц звучал гимн США.

Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Сборная США во время церемонии награждения победителей Кубка Федерации
Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Сборная Беларуси во время церемонии награждения победителей Кубка Федерации

Напомним, в субботу Саснович проиграла Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс. Во второй игровой день Соболенко не смогла справиться с Вандевеге, а Саснович одержала невероятную победу над Стивенс.

Подробнее о том, как проходил второй игровой день Кубка Федерации в Минске, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь >>

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруски сражались изо всех сил, однако не смогли принести сборной победу.

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