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Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации
12.11.2017 21:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович уступили американкам в парном матче финала Кубка Федерации, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Ирина Петрович
Коко Вандевеге и Шелби Роджерс радуются победе после напряженного матча
В воскресенье, 12 ноября, на "Чижовка-Арене" состоялся пятый матч финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Белорусский дуэт Соболенко/Саснович уступил американскому тандему Вандевеге/Роджерс. Со счетом 6:3, 7:6 победили теннисистки из США.
© Sputnik / Ирина Петрович
Сборная США в 18-й раз победила в Кубке Федерации
Таким образом, сборная США в 18-й раз выиграла Кубок Федерации. В свою очередь команда Беларуси впервые в истории выступала в финале престижного турнира.
© Sputnik / Ирина Петрович
Теннисистки общаются после завершения парного матча
После решающего парного матча Кубка Федерации состоялась церемония награждения. В честь победительниц звучал гимн США.
© Sputnik / Ирина Петрович
Сборная США во время церемонии награждения победителей Кубка Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Сборная Беларуси во время церемонии награждения победителей Кубка Федерации
Напомним, в субботу Саснович проиграла Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс. Во второй игровой день Соболенко не смогла справиться с Вандевеге, а Саснович одержала невероятную победу над Стивенс.
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Белоруски сражались изо всех сил, однако не смогли принести сборной победу.
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