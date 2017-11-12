Саснович и Соболенко уступили американкам в финале Кубка Федерации

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович уступили американкам в парном матче финала Кубка Федерации, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Ирина Петрович Коко Вандевеге и Шелби Роджерс радуются победе после напряженного матча

В воскресенье, 12 ноября, на "Чижовка-Арене" состоялся пятый матч финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Белорусский дуэт Соболенко/Саснович уступил американскому тандему Вандевеге/Роджерс. Со счетом 6:3, 7:6 победили теннисистки из США.



© Sputnik / Ирина Петрович Сборная США в 18-й раз победила в Кубке Федерации

Таким образом, сборная США в 18-й раз выиграла Кубок Федерации. В свою очередь команда Беларуси впервые в истории выступала в финале престижного турнира.



© Sputnik / Ирина Петрович Теннисистки общаются после завершения парного матча

После решающего парного матча Кубка Федерации состоялась церемония награждения. В честь победительниц звучал гимн США.



© Sputnik / Ирина Петрович Сборная США во время церемонии награждения победителей Кубка Федерации



© Sputnik / Ирина Петрович Сборная Беларуси во время церемонии награждения победителей Кубка Федерации

Напомним, в субботу Саснович проиграла Вандевеге, а Соболенко была сильнее Стивенс. Во второй игровой день Соболенко не смогла справиться с Вандевеге, а Саснович одержала невероятную победу над Стивенс.

Подробнее о том, как проходил второй игровой день Кубка Федерации в Минске, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь >>