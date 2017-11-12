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"Формула-1": пилот Ferrari Феттель выиграл Гран-при Бразилии

12.11.2017 20:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку в рамках Гран-при Бразилии, которая прошла в воскресенье на автодроме Интерлагос.

"Формула-1": пилот Ferrari Феттель выиграл Гран-при Бразилии
© RUPTLY. Henry Romero
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Вторым к финишу бразильской гонки приехал финн Валттери Боттас из Mercedes. Третье место завоевал еще один финский пилот — Кими Райкконен на Ferrari.

Завоевавший две недели назад свой четвертый чемпионский титул британец из Mercedes Льюис Хэмилтон финишировал в гонке в шаге от тройки призеров. Из-за технических проблем он стартовал с пит-лейна последним и сумел отыграть 16 мест по ходу гонки.

Очки в Интерлагосе также завоевали: Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо (оба Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams), Фернандо Алонсо (McLaren), Серхио Перес (Force India), Нико Хюлькенберг (Renault).

Эта гонка стала последней домашней для бразильца Фелипе Массы — ранее он объявил о завершении карьеры.

Последний гоночный уик-энд сезона "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпион мира 2017 года, британец Льюис Хэмилтон, приехал на финиш лишь четвертым, отыграв за 71 круг 16 позиций.

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