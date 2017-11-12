МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку в рамках Гран-при Бразилии, которая прошла в воскресенье на автодроме Интерлагос.



© RUPTLY. Henry Romero "Формула-1": Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира

Вторым к финишу бразильской гонки приехал финн Валттери Боттас из Mercedes. Третье место завоевал еще один финский пилот — Кими Райкконен на Ferrari.

Завоевавший две недели назад свой четвертый чемпионский титул британец из Mercedes Льюис Хэмилтон финишировал в гонке в шаге от тройки призеров. Из-за технических проблем он стартовал с пит-лейна последним и сумел отыграть 16 мест по ходу гонки.

Очки в Интерлагосе также завоевали: Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо (оба Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams), Фернандо Алонсо (McLaren), Серхио Перес (Force India), Нико Хюлькенберг (Renault).

Эта гонка стала последней домашней для бразильца Фелипе Массы — ранее он объявил о завершении карьеры.

Последний гоночный уик-энд сезона "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.