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"Формула-1": пилот Ferrari Феттель выиграл Гран-при Бразилии
12.11.2017 20:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку в рамках Гран-при Бразилии, которая прошла в воскресенье на автодроме Интерлагос.
© RUPTLY. Henry Romero
Вторым к финишу бразильской гонки приехал финн Валттери Боттас из Mercedes. Третье место завоевал еще один финский пилот — Кими Райкконен на Ferrari.
Завоевавший две недели назад
Очки в Интерлагосе также завоевали: Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо (оба Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams), Фернандо Алонсо (McLaren), Серхио Перес (Force India), Нико Хюлькенберг (Renault).
Эта гонка стала последней домашней для бразильца Фелипе Массы — ранее он объявил о завершении карьеры.
Последний гоночный уик-энд сезона "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.
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Чемпион мира 2017 года, британец Льюис Хэмилтон, приехал на финиш лишь четвертым, отыграв за 71 круг 16 позиций.
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