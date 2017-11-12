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Победа в гостях: минские "Цмокi" обыграли "Нижний Новгород"
12.11.2017 20:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Столичный клуб "Цмокi" победил "Нижний Новгород" в гостевом матче Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье.
Сначала казалось, что удача на стороне хозяев. Но минские "драконы" не отступали и сумели переломить ход поединка. В итоге команда победила со счетом 91:82. Среди минчан самыми результативными стали Крис Черапович (24 очка) и Дэвид Кравиш (23).
Этот успех стал третьим для подопечных Александра Крутикова, всего команда провела шесть матчей.
"Цмокi" занимают шестое место среди 13 участников "банковского" первенства.
Следующий матч "драконов" в Единой лиге ВТБ состоится 19 ноября на площадке столичной "Минск-Арены". Белорусский клуб сразится с саратовским "Автодором", который одержал две победы в пяти сыгранных матчах.
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Эта победа стала третьей для "драконов" в шести проведенных поединках.
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