МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Столичный клуб "Цмокi" победил "Нижний Новгород" в гостевом матче Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье.

Сначала казалось, что удача на стороне хозяев. Но минские "драконы" не отступали и сумели переломить ход поединка. В итоге команда победила со счетом 91:82. Среди минчан самыми результативными стали Крис Черапович (24 очка) и Дэвид Кравиш (23).

​Этот успех стал третьим для подопечных Александра Крутикова, всего команда провела шесть матчей.

"Цмокi" занимают шестое место среди 13 участников "банковского" первенства.

Следующий матч "драконов" в Единой лиге ВТБ состоится 19 ноября на площадке столичной "Минск-Арены". Белорусский клуб сразится с саратовским "Автодором", который одержал две победы в пяти сыгранных матчах.