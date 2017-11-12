|
Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль ЧМ в прыжках на батуте
12.11.2017 19:32 — Новости Спорта | БелТА
Айано Киши, Татьяна Петреня и Софиан Мето. Фото FIG
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках на батуте, который завершился в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В индивидуальном выступлении опытная 36-летняя спортсменка в финале показала лучший результат среди участниц и набрала 56,075 балла. Серебряным призером мирового первенства стала Айано Киши (Япония) - 55,740. Третье место заняла Софиан Мето из Канады - 55,490 балла.
Для Татьяны Петрени, воспитаницы могилевской школы прыжков на батуте, это первая золотая медаль чемпионата мира в индивидуальной программе. В синхронных прыжках она становилась первой в 2003 году, выступая в паре с Галиной Лебедевой.
В соревнованиях среди мужчин победу праздновал Гао Лей из Китая - 62,280 балла. Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев не попали на пьедестал почета. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро занял шестое место - 54,075, а Олег Рябцев разместился на седьмой строке итогового протокола - 37,970 балла.
На счету белорусской команды по итогам последнего крупного старта в Софии у белорусских батутистов 4 награды. Ранее серебряную медаль завоевала женская сборная Беларуси в командных состязаниях. В синхронных прыжках Владислав Гончаров и Олег Рябцев заняли первое место, дуэт Мария Махаринская и Татьяна Петреня стал третьим. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Петреня завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках на батуте, который завершился в Софии, сообщает...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии