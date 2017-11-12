Роджер Федерер: «Надо было целиться в Сока, а не по линии»

Вторая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал свой стартовый матч итогового турнира ATP, в котором обыграл дебютанта Джека Сока 6:4, 7:6.

«Я доволен, что вышел на корт полным энергии. Сегодня был мой лучший день после финала Базеля, и я очень рад, что мне не пришлось расплачиваться за то, что я решил отдохнуть и восстановиться, а не играть. Ударная подготовка в последние несколько дней привела меня в форму. Думаю, я вошел в турнир – хуже уже не будет. Только боевой настрой на каждый следующий матч.

Думаю, мы все тут будем играть с каждым матчем все лучше. Турнир только начался. Довольно трудно в первом же матче на таком турнире, где только лучшие теннисисты мира, сразу показать свою лучшую игру. Сегодня задача была скорее в том, чтобы действовать по игровой ситуации, чем играть каким-то конкретным образом. Конечно, у меня был план, который мы подготовили с командой. Но план часто отпадает, когда ты выходишь на корт и начинаешь хорошо подавать: тогда концентрируешься на подаче, а на приеме просто пытаешься создавать себе шансы, держать мяч в игре».

В 91-минутном матче шестикратный чемпион турнира ни разу не отыгрывал брейк-пойнт, а реализовал один из шести.

Также 19-кратный чемпион «Шлемов» прокомментировал эпизод матча, когда дебютант турнира Сок с хавкорта кинул Федереру простой высокий мяч, после чего развернулся к сопернику, как в игре Butts Up . Федерер ответным ударом попал в сетку.

«Скажу только, это сильно меня отвлекло, потому что эта часть тела у него очень большая. Надо было туда целиться. Туда попасть было проще, чем по линии, как я хотел!».

Позднее 36-летний швейцарец прокомментирвал эпизод в твиттере словами «В следующий раз –