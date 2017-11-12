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Грузия – Беларусь. Коэффициент на победу белорусов достигает 4,45

13.11.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси проведет выездной товарищеский матч с Грузией.

Букмекеры считают Грузию фаворитом противостояния.

БК «Марафон» на победу белорусов выставила коэффициент 4,45, на победу Грузии – 1,94, на ничью – 3,32.

БК «Макслайн» предлагает следующие котировки: победа Беларуси – 3,89, победа Грузии – 1,91, ничья – 3,27.

William Hill также фаворитами считает грузин, на их победу коэффициент составляет 1,95, на победу белорусов – 4,2.

Матч Грузия – Беларусь состоится сегодня в 17.00 по белорусскому времени.

 
 
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Сегодня сборная Беларуси проведет выездной товарищеский матч с Грузией.

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