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Мутко: нужно работать над ошибками после матча Россия – Аргентина

13.11.2017 08:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил о необходимости провести работу над ошибками после товарищеского матча между сборными России и Аргентины на обновленном стадионе "Лужники" в Москве, сообщается в релизе оргкомитета.

Мутко: нужно работать над ошибками после матча Россия – Аргентина
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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В минувшую субботу, 11 ноября, в рамках церемонии открытия после реконструкции стадиона "Лужники" состоялся товарищеский матч между россиянами и аргентинцами. Победу в игре праздновали футболисты сборной Аргентины. За матчем с трибун наблюдали 78 750 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После игры болельщики долгое время не могли покинуть стадион. В полиции Москвы пояснили, что причиной задержки стало проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная", а также закрытие в связи с этим ближайшего к стадиону вестибюля.

"Матч в "Лужниках" стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьезно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча", — заявил Мутко.

Он поручил провести тщательный анализ всех аспектов организации матча. "Необходимо…проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении "Лужников" в будущем", — сказал Мутко.

Глава оргкомитета "Россия-2018" отметил, что оргкомитет "Россия-2018" должен в тесном контакте с городом и МВД еще раз проверить все планы и концепции, чтобы учесть опыт ноябрьского матча при подготовке и проведении Чемпионата мира.

"Лужники" — главный стадион предстоящего турнира, здесь пройдет матч открытия и решающие встречи, включая один из полуфиналов и финал. И их организация должна быть безупречной", — заключил Мутко.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Теги: Минск
 
 
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Глава оргкомитета "Россия-2018" поручил решить все открытые вопросы и сделать выводы с прицелом на будущий Чемпионат мира.

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