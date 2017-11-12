Мутко: нужно работать над ошибками после матча Россия – Аргентина

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил о необходимости провести работу над ошибками после товарищеского матча между сборными России и Аргентины на обновленном стадионе "Лужники" в Москве, сообщается в релизе оргкомитета.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Рекорд посещаемости и ремонт: полиция объяснила логистику в Лужниках

В минувшую субботу, 11 ноября, в рамках церемонии открытия после реконструкции стадиона "Лужники" состоялся товарищеский матч между россиянами и аргентинцами. Победу в игре праздновали футболисты сборной Аргентины . За матчем с трибун наблюдали 78 750 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После игры болельщики долгое время не могли покинуть стадион. В полиции Москвы пояснили, что причиной задержки стало проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная", а также закрытие в связи с этим ближайшего к стадиону вестибюля.

"Матч в "Лужниках" стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьезно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча", — заявил Мутко.

Он поручил провести тщательный анализ всех аспектов организации матча. "Необходимо…проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении "Лужников" в будущем", — сказал Мутко.

Глава оргкомитета "Россия-2018" отметил, что оргкомитет "Россия-2018" должен в тесном контакте с городом и МВД еще раз проверить все планы и концепции, чтобы учесть опыт ноябрьского матча при подготовке и проведении Чемпионата мира.

"Лужники" — главный стадион предстоящего турнира, здесь пройдет матч открытия и решающие встречи, включая один из полуфиналов и финал. И их организация должна быть безупречной", — заключил Мутко.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые яркие моменты матча Россия — Аргентина в фотоленте Sputnik >>