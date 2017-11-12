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Лукашенко дал слово: белорусский теннис скоро громко о себе заявит

13.11.2017 08:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Белорусский теннис скоро громко о себе заявит, пообещал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации тенниса (ITF) Дэвидом Хаггерти.

Лукашенко дал слово: белорусский теннис скоро громко о себе заявит
© REUTERS/ Василий Федосенко
Теннисный вывод: девчонки, влюбляйтесь в белорусов!

Накануне на корте "Чижовка-Арены" завершился финал Кубка Федерации между сборными Республики Беларусь и США. Победу праздновали американские теннисистки Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. Белоруски Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова и Ольга Говорцова получили серебряные награды.

"Твердо вам обещаю как руководителям международного тенниса, европейского, российского, огромным любителям тенниса, что мы скоро, в крайнем случае, в женском теннисе, о себе громко заявим. Надеюсь, еще и Азаренко свое слово скажет", — сказал Лукашенко во время встречи с главой ITF. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба главы государства.

По словам президента, "уже хорошо, что лучшие теннисистки Соединенных Штатов Америки сегодня гостят в Беларуси". "Я своим девчонкам накануне так и сказал, что они сделали огромный шаг вперед и впервые в истории Беларуси то, что не мог никто никогда до них сделать: привезли сюда лучших теннисистов из самой теннисной страны", — продолжил глава государства.

Президент уверен, что финал Кубка Федерации в Минске станет стимулом для юных теннисистов, даст толчок развитию этого вида спорта. "Да и наша команда еще совсем молодая, неопытная, поэтому это тоже опыт", — обратил внимание глава государства.

Отдельно он остановился на матче Арины Соболенко против Коко Вандевеге (белоруска проиграла). Лукашенко считает, что именно недостаток опыта не позволил 19-летней Соболенко взять верх над десятой ракеткой планеты. "Но у нее большое будущее, если она будет над собой работать", — уверен президент.

Белорусский лидер отдельно поблагодарил спортивных функционеров за визит в Минск. По словам Лукашенко, это позволило обсудить актуальные спортивные темы, а также развитие тенниса.

В конце встречи главе государства подарили копию Кубка Федерации.

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече со спортивными функционерами президенту подарили копию Кубка Федерации.

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