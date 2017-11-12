Сергей Солодовников: «Благодарю руководство Лиды за стабильное финансирование. Приложим все усилия для того, чтобы команда боролась за самые высокие места»

Главный тренер «Лиды» Сергей Солодовников после матча 30-го тура со «Слонимом-2017» (0:1) сказал, что коллектив уже знает, над чем нужно работать в будущем, чтобы стать сильнее.

– За два тура до конца чемпионата минимальную задачу команда выполнила, поэтому после у нас были другие, стратегические, цели. Что касается игры со «Слонимом», то к ней хорошо подходит избитая поговорка: не забиваешь ты – забивают тебе. Столько моментов мы создали, но снова не реализовали их. Чем больше проблем выявим по ходу нынешнего сезона, тем сильнее команда у нас будет в следующем году.

Всех поздравляю с окончанием чемпионата. Серьезные выводы уже сделаны, мы определились с направлениями в своей работе. Сейчас нужно это все реализовывать.

Не могу оценить весь сезон целиком. Для этого необходимо, чтобы именно я команду комплектовал, формировал, а после уже отвечал за ее результаты. Скажу лишь, что занятое место – крайне негативное. Это не та позиция, которую заслуживает наша команда. Но через это все нужно пройди и сделать правильные выводы.

Благодарю руководство города за стабильное финансирование. В следующем году мы приложим все усилия для того, чтобы команда боролась за самые высокие места, – сказал Солодовников.