Главный тренер сборной Грузии: «У нас есть шанс поехать на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс считает, что у его команды хороший шансы попасть на чемпионат Европы через Лигу Наций.

«У нас есть неплохие шансы отправиться на чемпионат Европы. Всегда говорю своим футболистом, что главное – реализовывать моменты», – сказал Вайсс.

Напомним, сборная Грузии вместе с Беларусью попали в группу D Лиги Наций. Также в слабейшем пуле выступят Азербайджан, Македония, Армения, Латвия, Фареры, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар. Победитель группы выступит на Евро-2020.

Сегодня Грузия и Беларусь проведут товарищеский матч.

Игорь Криушенко: «Лига наций – шанс попасть на чемпионат Европы. Думаю, для нас это хороший проект»