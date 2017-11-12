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Главный тренер сборной Грузии: «У нас есть шанс поехать на чемпионат Европы»
13.11.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс считает, что у его команды хороший шансы попасть на чемпионат Европы через Лигу Наций.
«У нас есть неплохие шансы отправиться на чемпионат Европы. Всегда говорю своим футболистом, что главное – реализовывать моменты», – сказал Вайсс.
Напомним, сборная Грузии вместе с Беларусью попали в группу D Лиги Наций. Также в слабейшем пуле выступят Азербайджан, Македония, Армения, Латвия, Фареры, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар. Победитель группы выступит на Евро-2020.
Сегодня Грузия и Беларусь проведут товарищеский матч.
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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс считает, что у его команды хороший шансы попасть на чемпионат Европы через Лигу Наций.
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