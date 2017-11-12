Владимир Веремеенко: «Цмокi» ни разу со мной не контактировали. Я даже немного удивлен: получается, в сборной я нужен, а в «Цмоках» – нет»

Форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко рассказал, что «Цмокi» ни разу не предлагали контракт, а также о ситуации со сборной Беларуси.

- Сколько раз за вашу карьеру «Цмокi-Мiнск» выходили с предложением о контракте?

– Ни разу! Когда команда только-только появилась в Лиге ВТБ, а я еще выступал за УНИКС, в «Минске» всем было понятно, что сделать мне аналогичное в финансовом плане предложение они не в состоянии. А за последние три года, когда цифры в моих контрактах снизились, «драконы» со мной не контактировали. Я даже немного удивлен: получается, в сборной я нужен, а в «Цмоках» – нет (улыбается).

- Тема сборной Беларуси для вас по-прежнему не приятна или диалог с национальной федерацией баскетбола все-таки удалось установить?

– Мы общаемся, и, насколько я знаю, нынешний тренер сборной Александр Крутиков собирается завтра переговорить со мной на тему моего участия в играх за сборную (интервью состоялось накануне матча «НН» – «Цмокi» – прим). У меня был непростой период в отношениях с Федерацией баскетбола Беларуси и, конечно, в этом есть и моя вина, потому что несколько раз я отказывался от выступления за команду без особо уважительных причин.

- Из-за чего это происходило?

– Главная причина – хроническая травма спины, которую я получил еще в 18 лет, только переехав в «Автодор». С тех пор спина нет-нет и начинала беспокоить. Случалось, что, выбирая между играми за сборную и предсезонной подготовкой в составе клуба, я предпочитал второе. После клубного сезона я очень боялся получить травму в сборной и поставить под вопрос дальнейшую карьеру.

- А почему у Беларуси такая проблемная и неуспешная команда при том, что талантливые игроки в стране появляются постоянно: вы, Александр Куль, Егор Мещеряков, Руслан Бойдаков и, конечно, два экс-игрока БК «НН» Александр Пустогвар и Артем Пороховский?

– Вы перечислили игроков из разных поколений, и, наверное, именно отсутствие связи между баскетболистами разных возрастов и стало причиной того, что Беларусь неудачно выступала на международной арене. Сейчас мало кто помнит, что в 1994 году наша молодежная сборная выиграла чемпионат Европы! В той команде было много сильных ребят во главе с Александром Кулем – настоящей звездой! Но когда это поколение стало выступать на взрослом уровне, и нужно было постепенно подпускать молодежь, этого не произошло. Парни, пришедшие на смену Кулю, Мещерякову и остальным, оказались неподготовленными. Какое-то время у сборной Беларуси не было команды как таковой.

- А на каком месте в спортивной иерархии Беларуси находится баскетбол?

– Давайте считать. На первом месте, естественно, хоккей. Дальше футбол, потом гандбол, потом волейбол. И на пятом месте баскетбол, – сказал Веремеенко.