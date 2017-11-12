Швейцария и Хорватия поедут на ЧМ-2018 в Россию

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Футбольные сборные Швейцарии и Хорватии примут участие в Чемпионате мира 2018 года в России, сообщает Sputnik.

Накануне в Базеле состоялся ответный поединок в рамках стыковых матчей между сборными Швейцарии и Северной Ирландии. Встреча завершилась нулевой ничьей. В первом поединке в Белфасте победу праздновали швейцарцы (1:0).

Таким образом, сборная Швейцарии завоевала право сыграть на ЧМ-2018, игры которого пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Путевку в финальную стадию мундиаля завоевали также хорватские футболисты. Игра в Пирее завершилась со счетом 0:0. В первом матче в Загребе сильнее были хорваты (4:1).

Кроме сборных Хорватии и хозяев турнира россиян, на ЧМ-2018 уже пробились команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии и Панамы.

Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 1 декабря в Москве.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.