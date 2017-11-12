ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швейцария и Хорватия поедут на ЧМ-2018 в Россию

13.11.2017 09:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Футбольные сборные Швейцарии и Хорватии примут участие в Чемпионате мира 2018 года в России, сообщает Sputnik.

Накануне в Базеле состоялся ответный поединок в рамках стыковых матчей между сборными Швейцарии и Северной Ирландии. Встреча завершилась нулевой ничьей. В первом поединке в Белфасте победу праздновали швейцарцы (1:0).

Таким образом, сборная Швейцарии завоевала право сыграть на ЧМ-2018, игры которого пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Путевку в финальную стадию мундиаля завоевали также хорватские футболисты. Игра в Пирее завершилась со счетом 0:0. В первом матче в Загребе сильнее были хорваты (4:1).

Кроме сборных Хорватии и хозяев турнира россиян, на ЧМ-2018 уже пробились команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии и Панамы.

Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 1 декабря в Москве.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшний день уже известны 28 участников футбольного ЧМ-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ECHL. Кульбаков признан первой звездой матча против «Инди Фуэл»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика