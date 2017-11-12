Виталий Родионов: «Не сказать, что выход в четвертьфинал Кубка – очень яркое событие для БАТЭ»

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал, почему победа над «Торпедо»-БелАЗом (2:1) приятна вдвойне.

– Сегодня, как и в понедельничном чемпионатном матче, в основное время на поле царила примерно равная игра. Но мы снова лучше реализовали свои моменты. Особенно порадовало, что после пропущенного мяча не поддались панике. Сохранили необходимый баланс, постоянно нагнетали давление. С выходом Коли Сигневича увеличилось количество футболистов впереди, и удалось, в конце концов, сделать счет 1:1.

В овертайме мы владели мячом и, к счастью, сумели забить. В том эпизоде Иванич мог пробить сам или отдать передачу. В итоге вратарю соперников было еще тяжелее – пришлось распылять внимание на два варианта. Мирко решил отпасовать – за что ему большое спасибо.

Не сказать, что выход в четвертьфинал Кубка – очень яркое событие для БАТЭ. Тем не менее каждая победа приносит положительные эмоции. Вдобавок «Торпедо» – одна из самых организованных, серьезных белорусских команд. Жодинцам всегда непросто противостоять. Оттого и успех приятен вдвойне, – сказал Родионов.