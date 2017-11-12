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ECHL. Кульбаков признан первой звездой матча против «Инди Фуэл»
13.11.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата ECHL «Куад Сити Мэллардс» на домашнем льду обыграл «Инди Фуэл» со счетом 2:1.
У победителей белорусский вратарь Иван Кульбаков отразил 35 из 36 бросков, заработал 2 минуты штрафа и был признан первой звездой поединка.
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В матче регулярного чемпионата ECHL «Куад Сити Мэллардс» на домашнем льду обыграл «Инди Фуэл» со счетом 2:1.
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