Екатерина Снытина: «Первая фраза Трофимовой после игры с Польшей: «Я с вами рожу тут»

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина рассказала о матче квалификации ЧЕ-2019 против Польши (70:62).

- В первой половине игры вы набрали 29 очков, в третьей четверти – 28. Что в перерыва сказала Наталья Трофимова?

– Надеюсь, я не выдам никакой тренерской тайны, но было сказано, что мы обязаны ускориться, если мы хотим выиграть эту игру. Что мы и сделали в третьей десятиминутке. Мы просто побежали. Теоритически мы выиграли эту игру одной комбинацией – просто двигались, куда-то бежали.

Не хотели нервировать Трофимову, но как-то само собой получается. Первая фраза после игры была: «Я с вами рожу тут». Не хотим ее нервировать, но это женский баскетбол, в Беларуси валидольная команда.

- Не все получалось с 3-очковыми атаками.

– Да, по-моему, только 4 забили. Это наше оружие, мы его используем, но оно нам давно не помогает. Сработала наша тяжелая артиллерия – Настя Веремеенко и Виктория Гаспер.

- У вас получился урожайный вечер по блокшотам.

– Не знаю, чего они ко мне лезут :).

- Смена поколения после Рио пошла активнее?

– В матче против Польши играло 8 человек, и мне никто не писал, почему мы не доверяем молодым. Есть основной состав команды, если мы выигрываем 20 очков, то тренер может выпустить новых игроков. Это тренерское решение, – сказала Снытина в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».