Владимир Веремеенко: «В Европе меня чаще всего называли русским, но я не обижался. Я вообще уверен, что у нас один народ»

Белорусский форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко рассказал, что в Европе его называют русским.

- Вас в Европе считали русским или знали, что вы – белорус?

– Чаще всего называли русским, но я не обижался (улыбается). Я вообще уверен, что у нас один народ. Единственное, чем мы различаемся – это говор. А в остальном, я не вижу никакой разницы между людьми, живущими в Минске, Казани, Гомеле или Нижнем Новгороде.

Кстати, когда я ездил на драфт в НБА, а потом и в Летнюю лигу, меня все тоже считали русским. И побаивались (смеется). Американцы любят подтрунивать над новичками, но обо мне всегда говорили: «Это же Вова из России. Не трогайте его, а то врежет!» – рассказал Веремеенко.