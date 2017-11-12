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Владимир Веремеенко: «В Европе меня чаще всего называли русским, но я не обижался. Я вообще уверен, что у нас один народ»

13.11.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко рассказал, что в Европе его называют русским.

- Вас в Европе считали русским или знали, что вы – белорус?

– Чаще всего называли русским, но я не обижался (улыбается). Я вообще уверен, что у нас один народ. Единственное, чем мы различаемся – это говор. А в остальном, я не вижу никакой разницы между людьми, живущими в Минске, Казани, Гомеле или Нижнем Новгороде.

Кстати, когда я ездил на драфт в НБА, а потом и в Летнюю лигу, меня все тоже считали русским. И побаивались (смеется). Американцы любят подтрунивать над новичками, но обо мне всегда говорили: «Это же Вова из России. Не трогайте его, а то врежет!» – рассказал Веремеенко.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусский форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко рассказал, что в Европе его называют русским.

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