Андрей Шевелев: «У минского «Динамо» ни игры, ничего, только бабло рубят. Думаю, «Юность» добилась бы большего в КХЛ»

Известный в прошлом хоккеист Андрей Шевелев раскритиковал минское «Динамо».

- Как тебе выступление в этом сезоне «Динамо»?

– Игра «Динамо» вообще никак. Ни игры, ничего, только бабло рубят, а по факту за девять лет пустота, ничего не показали за это время. Это мое мнение как болельщика. Всегда нужно что-то сделать, а потом контракты нереальные заключать. У нас почему-то по-другому, людей подписывают, а они кататься по факту не умеют. Вот за кем не слежу, так это за этим клубом. Ладно, если бы там играли молодые, перспективные наши белорусы, тогда другое дело, а так играют непонятно кто и что, старые никому ненужные игроки.

- За чемпионатом Беларуси сейчас наблюдаешь? Как тебе выступления в нем «Гомеля» в последние годы?

– Нет. Слежу только за «Гомелем», очень обидно, что прошло пятнадцать лет, а чемпионства нет. Болельщики этого не заслужили, хотя я их знаю, они всегда будут ходить и поддерживать клуб, за что я их всегда уважал.

- Согласен ли ты с высказыванием, что с гибелью минского «Керамина» закончилась романтика белорусского хоккея, а следовательно и прогресс в его дальнейшем развитии?

– Полностью согласен, развалили сильнейший клуб на то время. А из-за чего, если сейчас всевзвесить, то я считаю, что «Керамин» дал бы больше в чемпионате Беларуси, чем сейчас дает «Динамо» в КХЛ. Это мое личное мнение как болельщика. Вспомните победы «Юности» в Континентальном кубке. Я думаю, что если бы «Юность» играла в КХЛ, то она бы добилась больше, чем «Динамо», – сказал Шевелев.

Андрей Шевелев воспитанник школы «Юность» (Минск). Играл за клубы «Юность» (Минск), ХК «Минск», ХК «Гомель», «Керамин» (Минск), «Неман» (Гродно), «Шинник» (Бобруйск). Чемпион Беларуси 2003,2008 годов. Серебряный призёр чемпионатов Беларуси 1999,2000 годов. Бронзовый призёр чемпионата Беларуси 2004 года. Серебряный призёр чемпионатов ВЕХЛ 2003,2004 годов. Обладатель кубка Беларуси 2001, 2003,2004 годов. Серебряный призёр Континентального кубка 2004 года.