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Белорусский дизайнер Серебряков: «Есть ощущение, что над логотипом БАТЭ никто не работал с точки зрения брендинга. Исполнение выглядит любительским»
13.11.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские дизайнеры Богдан Коровец и Денис Серебряков поделились мнением об эмблеме БАТЭ.
Коровец: «Для меня загадка, зачем делать настолько «украинскую» цветовую гамму? С точки зрения графики в эмблеме БАТЭ нет ничего интересного, хотя в 2017 году БАТЭ и сделал легкий рестайлинг, добавив на логотип белорусский орнамент в синем полутоне. За чистую мысль клубу плюс, за реализацию минус — с точки зрения графической логотип стал безусловно «грязнее» и уступает многочисленным примерам украинских и белорусских клубов».
Серебряков: «Логотип явно нуждается в улучшении. Есть ощущение, что над ним никто не работал с точки зрения брендинга, не было постановки целей и задач. Однако в существующей эмблеме есть и самобытность. Сюжет надо сохранять. Но исполнение выглядит любительским».
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Белорусский дизайнер Серебряков: «Есть ощущение, что над логотипом БАТЭ никто не работал с точки зрения брендинга. Исполнение выглядит любительским»
Белорусские дизайнеры Богдан Коровец и Денис Серебряков поделились мнением об эмблеме БАТЭ.
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