Белорусский дизайнер Серебряков: «Есть ощущение, что над логотипом БАТЭ никто не работал с точки зрения брендинга. Исполнение выглядит любительским»

Белорусские дизайнеры Богдан Коровец и Денис Серебряков поделились мнением об эмблеме БАТЭ.

Коровец: «Для меня загадка, зачем делать настолько «украинскую» цветовую гамму? С точки зрения графики в эмблеме БАТЭ нет ничего интересного, хотя в 2017 году БАТЭ и сделал легкий рестайлинг, добавив на логотип белорусский орнамент в синем полутоне. За чистую мысль клубу плюс, за реализацию минус — с точки зрения графической логотип стал безусловно «грязнее» и уступает многочисленным примерам украинских и белорусских клубов».

Серебряков: «Логотип явно нуждается в улучшении. Есть ощущение, что над ним никто не работал с точки зрения брендинга, не было постановки целей и задач. Однако в существующей эмблеме есть и самобытность. Сюжет надо сохранять. Но исполнение выглядит любительским».