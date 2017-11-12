Белорусский дизайнер Коровец: «Легкая усталость долгого бытия на лице дракона на эмблеме «Цмокаў» вполне соответствует духу настоящего белоруса»

Белорусские дизайнеры Богдан Коровец и Денис Серебряков поделились мнением об эмблеме «Цмокаў».

Коровец: «Уместно ли к такому понятию, как спортивный клуб со своей историей, традициями и болельщиками, использовать критерии, применяемые к стандартной бизнес–айдентике? Я бы сказал, что логотип спортклуба — это эмблема, знак, символ. И тогда все становится на свои места. У «Цмокаў» мифологизированная эмблема с историей, уходящей в глубь белорусских веков. Это Лебедеву не понять.

Надо сказать, что белорусы ментально никогда свирепыми не были, так что легкая усталость долгого бытия на лице дракона вполне соответствует духу настоящего белоруса. Опять же летающий цмок — это отсылка для понимающих к летающему Джордану, но в белорусской транскрипции».

Серебряков: «У клуба оригинальное аутентичное название, однако этот потенциал, на мой взгляд, не использован в символике клуба. Образов дракона-цмока — множество, и считаю, что к изображению цмока в данном случае подошли немного поверхностно. Эмблема нуждается в корректировке. Возможно, ее нужно упростить. Кроме того, «Цмокi» — молодой клуб. А брендинг молодого клуба должен быть ближе к потребительскому бренду, нежели к спортивному клубу с 50– или 100–летней историей».

«Дракон должен быть боевым, а выглядит полудохлым». Как разносят новый лого «Цмокаў»

«Цмоки-Минск»: «Студия Лебедева поверхностно подошла к рецензии лого. Неудивительно, учитывая что речь идет о российских специалистах»