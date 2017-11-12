Михаил Горбачев: «После кросса подозвал тренер и сказал, что есть два варианта: или расстаемся, или в дубль. Выбрал дубль»

Защитник «Нафтана» Михаил Горбачев рассказал о переводе в дубль .

– На тренировке бежали кросс. После него подозвал тренер и сказал, что есть два варианта: или расстаемся, или в дубль. Выбрал дубль. До конца чемпионата осталось две недели. Поэтому и не стал уходить. Сучков тоже решил остаться. Больше никому ничего не говорили.

Не знаю, повлиял ли на решение тренера кросс, но с Сучковым пробежали нормально. Не отстали. Может, в клубе давно решили, а нам просто сказали после тренировки, – сказал Горбачев.

Добавим, что в начале сезона Сучков был выбран капитаном команды, а Горбачев – вице-капитаном.