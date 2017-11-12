Владимир Веремеенко: «В 2006-м «Вашингтон» мне предлагал двухлетний контракт. Я подумал и ответил, что мне хорошо в России»

Форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко жалеет, что не попробовал свои силы в НБА.

- А почему вы в 2006 году не остались в «Вашингтон Уизардс», который выбрал вас на драфте? Вас ведь тогда считали едва ли не самым талантливым форвардом Европы.

– Если по-честному, я никогда не мечтал играть в НБА. А в 2006 году у меня был отличный сезон в питерском «Динамо»: популярность среди болельщиков, отличная статистика. Я тогда жил холостяцкой жизнью, получал кайф и от баскетбола, и вообще ото всего, что делаю. А тут какой-то перелет в США. Мне казалось, что вся моя жизнь перевернется. Помню, когда меня провожали в Вашингтон и Владимир Евстафьевич (Романов, экс-президент питерского «Динамо», – прим.) напутствовал меня, я думал: «Хоть бы самолет не взлетел!» До того не хотелось уезжать.

А в «Уизардс» мне предложи двухлетний контракт. Но никаких гарантий о том, сколько я буду играть и буду ли вообще, никто, конечно, не давал. Я подумал и ответил, что мне хорошо в России.

Сейчас жалею, что даже не попробовал свои силы в НБА. Это была одна из главных ошибок молодости. Я вообще их насовершал очень много. Но кто знает, может, делай я все правильно, моя карьера вообще не задалась бы. А сейчас знаю, что некоторые парни хотят быть похожим на Владимира Веремеенко (смеется). Артем Яковенко, например (экс-форвард «Нижнего Новгорода). Когда я подписал контракт с «горожанами», Артем, с которым мы вместе играли в «Автодоре», прислал мне смс: «Поздравляю, сенсей!» Приятно, – сказал Веремеенко.