ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Веремеенко: «В 2006-м «Вашингтон» мне предлагал двухлетний контракт. Я подумал и ответил, что мне хорошо в России»

13.11.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко жалеет, что не попробовал свои силы в НБА.

- А почему вы в 2006 году не остались в «Вашингтон Уизардс», который выбрал вас на драфте? Вас ведь тогда считали едва ли не самым талантливым форвардом Европы.

– Если по-честному, я никогда не мечтал играть в НБА. А в 2006 году у меня был отличный сезон в питерском «Динамо»: популярность среди болельщиков, отличная статистика. Я тогда жил холостяцкой жизнью, получал кайф и от баскетбола, и вообще ото всего, что делаю. А тут какой-то перелет в США. Мне казалось, что вся моя жизнь перевернется. Помню, когда меня провожали в Вашингтон и Владимир Евстафьевич (Романов, экс-президент питерского «Динамо», – прим.) напутствовал меня, я думал: «Хоть бы самолет не взлетел!» До того не хотелось уезжать.

А в «Уизардс» мне предложи двухлетний контракт. Но никаких гарантий о том, сколько я буду играть и буду ли вообще, никто, конечно, не давал. Я подумал и ответил, что мне хорошо в России.

Сейчас жалею, что даже не попробовал свои силы в НБА. Это была одна из главных ошибок молодости. Я вообще их насовершал очень много. Но кто знает, может, делай я все правильно, моя карьера вообще не задалась бы. А сейчас знаю, что некоторые парни хотят быть похожим на Владимира Веремеенко (смеется). Артем Яковенко, например (экс-форвард «Нижнего Новгорода). Когда я подписал контракт с «горожанами», Артем, с которым мы вместе играли в «Автодоре», прислал мне смс: «Поздравляю, сенсей!» Приятно, – сказал Веремеенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко жалеет, что не попробовал свои силы в НБА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Горбачев: «После кросса подозвал тренер и сказал, что есть два варианта: или расстаемся, или в дубль. Выбрал дубль»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика