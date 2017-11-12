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Маевский вошел в топ-10 лучших игроков сезона в Казахстане

13.11.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Казахстанская премьер-лига назвала лучших игроков сезона-2017.

Голосование проводилось среди руководителей, тренеров и капитанов клубов.

Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маеваский занял 8-е место, набрав 11 баллов. Первое место занял Жерар Гоу из «Кайрата» (41 балл), 2-е – Патрик Твумаси (29), 3-е Дмитрий Шомко (25), 4-е Жуниор Кабананга (17, все – из «Астаны»), 5-е Андрей Аршавин из «Кайрата» (14 баллов).

Напомним, ранее портал Sports.kz включил Маевского и Шитова в символическую сборную чемпионата Казахстана по итогам сезона.

 
 
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Казахстанская премьер-лига назвала лучших игроков сезона-2017.

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