Андрей Шевелев: «Лучше бы белорусы вылетели из элиты, может тогда что-нибудь поменялось бы»

Известный в прошлом хоккеист Андрей Шевелев поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионатах мира.

- Как тебе выступление сборной Беларуси на последнем чемпионате мира в Париже?

– Да никак, лучше бы вылетели, может тогда что-нибудь поменялось, а так остались, задачу как всегда выполнили, премиальные получили и поехали отдыхать по миру. Белорусский же болельщик как всегда остался ни с чем, – сказал Шевелев.

Андрей Шевелев: «У минского «Динамо» ни игры, ничего, только бабло рубят. Думаю, «Юность» добилась бы большего в КХЛ»