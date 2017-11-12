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Андрей Шевелев: «Лучше бы белорусы вылетели из элиты, может тогда что-нибудь поменялось бы»
13.11.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный в прошлом хоккеист Андрей Шевелев поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионатах мира.
- Как тебе выступление сборной Беларуси на последнем чемпионате мира в Париже?
– Да никак, лучше бы вылетели, может тогда что-нибудь поменялось, а так остались, задачу как всегда выполнили, премиальные получили и поехали отдыхать по миру. Белорусский же болельщик как всегда остался ни с чем, – сказал Шевелев.
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Известный в прошлом хоккеист Андрей Шевелев поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионатах мира.
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