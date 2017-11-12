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Андрей Костицын получил серьезную травму на тренировке. Форвард помещен в список травмированных до конца января

13.11.2017 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Куньлуня» Андрей Костицын и сборной Беларуси получил серьезную травму на тренировке.

Хоккеист помещен в список травмированных до конца января. У него повреждение нижней части тела.

В нынешнем сезоне Костицын-старший набрал 9 (2+7) очков в 16 играх.

 
 
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Форвард «Куньлуня» Андрей Костицын и сборной Беларуси получил серьезную травму на тренировке.

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